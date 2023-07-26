Украину уже обстреливают «шахеды», собранные на территории рф, — Гуменюк

Маркировка кириллицей на остатках сбитых беспилотников говорит о том, что производство у них уже российское.

Фото: AFP

Армия России уже начала использовать для ударов по Украине иранские «шахеды», собранные на территории государства-агрессора. Об этом свидетельствует маркировка на дронах-камикадзе. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

«То, что на остатках тех «шахедов», которые были найдены после последних атак, была уже маркировка к примеру кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское», - отметила она.

По словам Гуменюк, в зоне ответственности Юга россияне в большинстве случаев запускают «шахеды» с восточного побережья Азовского моря. Но имелись случаи, когда запускали с Крымского полуострова.

«Они используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения», - сообщила она.

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