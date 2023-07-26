Трезубец для «Родины-матери» изготовят из европейского металла, потому что украинский не отвечает техническим требованиям

В Минкульте отметили, что стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн.

Трезубец для монумента «Родина-мать» в Киеве изготовят из европейского металла. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом «Запорожсталь», для изготовления части изделия не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт.

«Выбранный для работ металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери. Сырье было решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината «Запорожсталь». Однако поступившая из комбината партия показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.

Предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы», — говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что использование стали только европейского производителя никак не меняет смету проекта: стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн.

Известно, что стоимость проекта замены советского герба украинским трезубцем составляет 28 млн грн, предоставленных исключительно донорами и меценатами. «Никакой копейки из государственного бюджета», — заверили в ведомстве.

Ранее в сети показали трезубец, который заменит герб СССР на щите монумента «Родина-мать».

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