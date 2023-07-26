Тризуб для «Батьківщини-матері» виготовлять з європейського металу, бо український не відповідає технічним вимогам

У Мінкульті зазначили, що вартість металу залишається незміннoю – 400 тисяч грн.

Тризуб для монумента «Батьківщина-мати» у Києві виготовлять із європейського металу. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Оскільки сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення частини виробу, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт.

«Обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили і сам монумент Батьківщини-матері. Сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну — з металургійного комбінату «Запоріжсталь». Проте партія, що надійшла з комбінату, показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту.

Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи», — йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зазначили, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незміннoю – 400 тисяч грн.

Відомо, що вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн, наданих виключно донорами та меценатами. «Жодної копійки з державного бюджету», — запевнили у відомстві.

Раніше у мережі показали тризуб, який замінить герб СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.