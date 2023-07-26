Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
На держслужбі потрібні молоді фахівці, державі потрібне кадрове омолодження – НАДС

Молоді пропонують спробувати сили на державній службі та пройти стажування в держустановах.

Верховна Рада ухвалить закон про негайне відновлення розгляду скарг на суддів, але негайно їх розгляд не відновиться

Негайне відновлення розгляду скарг на суддів прив’яжуть до прийняття Радою іншого закону, але коли саме його приймуть – поки невідомо.

Кабмін пропонує визначити обсяги фінансування на цифровізацію судів, Вищої ради правосуддя та побудову ЄСІТС

Загалом на заходи з цифровізації системи правосуддя, на думку Мінцифри, у 2023 році вистачить 315 млн грн.

Верховна Рада визначить, що є днем початку здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді

Верховна Рада готується прийняти в цілому закон про відновлення розгляду скарг на суддів, яким змінять і процедуру дисциплінарного провадження: чи вплине це на можливість виходу у відставку.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів роз’яснили питання відрядження суддів

ВККС роз'яснило порядок розгляду питань про відрядження та дострокове закінчення відрядження судді.

  1. В Україні

Укрзалізницю перевірять на дотримання мовного закону через квитки російською

09:21, 26 липня 2023
Уповноважений із захисту державної мови наголосив, що це є серйозним порушенням мовного закону з боку Укрзалізниці.
Укрзалізницю перевірять на дотримання мовного закону через квитки російською
Фото: interfax.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Укрзалізницю перевіряють на дотримання мовного закону через те, що компанія використала недержавну мову на пасажирських квитках. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, у відкритих джерелах з'явилась інформація щодо застосування на пасажирських квитках недержавної мови без перекладу інформації на українську. Кремінь наголосив, що це є серйозним порушенням мовного закону з боку Укрзалізниці.

Кремінь зазначив, що наразі вже підписано наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови акціонерним товариством «Українська залізниця».

«Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність», - додав Кремінь.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари (послуги) державною мовою. Інформація українською може дублюватися іншими мовами.

Відповідно до статті 36 Закону транспортні послуги також мають надаватись українською. Це розповсюджується і на інформацію оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб.

«У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою (мовами) країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб», - йдеться у законі.

Раніше пасажири звернули увагу на те, що на квитках міжнародного сполучення інформація для пасажирів надається лише російською та англійською мовами.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області