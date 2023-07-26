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  1. В Украине

Укрзализныцю проверят на соблюдение языкового закона из-за билетов на русском

09:21, 26 июля 2023
Уполномоченный по защите государственного языка подчеркнул, что это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци.
Укрзализныцю проверят на соблюдение языкового закона из-за билетов на русском
Фото: interfax.com.ua
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Укрзализныцю проверяют на соблюдение языкового закона из-за того, что компания использовала негосударственный язык на пассажирских билетах. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, в открытых источниках появилась информация о применении на пассажирских билетах негосударственного языка без перевода информации на украинский. Креминь подчеркнул, что это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци.

Креминь отметил, что сейчас уже подписан приказ об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка акционерным обществом «Украинская железная дорога».

«Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность», - добавил Креминь.

Омбудсмен напомнил, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предприятия, учреждения и организации всех форм собственности должны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах (услугах) на государственном языке. Информация на украинском может дублироваться на других языках.

Согласно статье 36 Закона транспортные услуги также должны предоставляться на украинском. Это распространяется и на информацию объявлений, сообщений, надписей, справочных служб.

«При необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном пассажирском сообщении также официальным языком (языками) страны, сообщение с которым осуществляет соответствующее транспортное средство», - говорится в законе.

Ранее пассажиры обратили внимание на то, что на билетах международного сообщения информация для пассажиров предоставляется только на русском и английском языках.

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