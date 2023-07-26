Україну вже обстрілюють «шахеди», які були зібрані на території рф, — Гуменюк

Маркування кирилицею на залишках збитих безпілотників говорить про те, що виробництво в них вже російське.

Фото: AFP

Армія рф вже почала використовувати для ударів по Україні іранські «шахеди», які зібрані на території держави-агресора. Про це свідчить маркування на дронах-камікадзе. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Те, що на залишках тих «шахедів», які були знайдені після останніх атак, були вже маркування до прикладу кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське», - зазначила вона.

За словами Гуменюк, у зоні відповідальності Півдня росіяни в більшості випадків запускають «шахеди» зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли запускали із Кримського півострова.

«Вони використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування», - повідомила вона.

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