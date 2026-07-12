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«Украинцы могут сделать это быстрее»: конгрессмен США оценил перспективы производства Patriot в Украине

15:11, 12 июля 2026
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Майкл Маккол заявил, что украинские технологии могут помочь даже усовершенствовать американские ракеты-перехватчики.
«Украинцы могут сделать это быстрее»: конгрессмен США оценил перспективы производства Patriot в Украине
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Американские оборонные компании, в частности Lockheed Martin, заинтересованы в предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил член Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью Bloomberg.

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Заявление американского конгрессмена прозвучало на фоне обещания президента США Дональда Трампа предоставить лицензию на систему вооружения Patriot.

По словам Макколла, американские оборонные подрядчики заинтересованы в реализации такого проекта.

«Я считаю, что это отвечает их интересам по многим причинам. Если президент хочет, чтобы это было сделано, в их интересах — выполнить это», — сказал конгрессмен.

Майкл Макколл дал интервью во время пребывания в Украине.

Он сообщил, что украинские военные чиновники ознакомили его с отечественными технологиями беспилотников, а также рассказали об успехах Сил обороны Украины в освобождении территорий, оккупированных Россией.

Конгрессмен выразил убеждение, что украинская промышленность способна эффективно освоить производство ракет-перехватчиков для Patriot.

«Я думаю, что украинцы могут построить эту систему быстрее, а может, даже лучше. Поэтому Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных перехватчиков — как их усовершенствовать, как производить их быстрее», — заявил Майкл Макколл.

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США оружие Украина оборона

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