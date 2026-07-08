США готовы разрешить Украине производить системы Patriot — неожиданное заявление Трампа

Дональд Трамп сообщил, что США готовы показать украинской стороне, как изготавливать американские системы ПВО.

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине право на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам Трампа, США планируют показать украинской стороне, как изготавливать эти комплексы.

«Мне птичка напела, что мы дадим им (украинцам) право производить Patriot, мы покажем, как их делать», — сказал президент США.

Также Трамп отметил, что за время, прошедшее с момента встречи в Овальном кабинете, его отношения с Владимиром Зеленским значительно улучшились.

«Мы наладили хорошие отношения — с момента встречи в Овальном кабинете и по сей день», — заявил он.

Во время беседы Зеленский сказал, что это «не конец», на что Трамп ответил: «Это начало».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены НАТО поддержать предоставление Украине лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам Президента Украины, в Соединённых Штатах производится недостаточное количество противоракетных ракет, что может привести к кризисным последствиям в различных регионах мира. Украина имеет возможности увеличить производство таких ракет, что, по его мнению, также могло бы укрепить безопасность других регионов, в частности Ближнего Востока и стран, которым Соединённые Штаты оказывают поддержку.

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