  1. В мире
  2. / В Украине

США готовы разрешить Украине производить системы Patriot — неожиданное заявление Трампа

16:14, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп сообщил, что США готовы показать украинской стороне, как изготавливать американские системы ПВО.
США готовы разрешить Украине производить системы Patriot — неожиданное заявление Трампа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине право на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Трампа, США планируют показать украинской стороне, как изготавливать эти комплексы.

«Мне птичка напела, что мы дадим им (украинцам) право производить Patriot, мы покажем, как их делать», — сказал президент США.

Также Трамп отметил, что за время, прошедшее с момента встречи в Овальном кабинете, его отношения с Владимиром Зеленским значительно улучшились.

«Мы наладили хорошие отношения — с момента встречи в Овальном кабинете и по сей день», — заявил он.

Во время беседы Зеленский сказал, что это «не конец», на что Трамп ответил: «Это начало».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены НАТО поддержать предоставление Украине лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

По словам Президента Украины, в Соединённых Штатах производится недостаточное количество противоракетных ракет, что может привести к кризисным последствиям в различных регионах мира. Украина имеет возможности увеличить производство таких ракет, что, по его мнению, также могло бы укрепить безопасность других регионов, в частности Ближнего Востока и стран, которым Соединённые Штаты оказывают поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп война оборона Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверка телефона на блокпосту или во время общения с ТЦК: когда полицейский может проверить устройство

Что делать, если полиция требует открытия галереи или чата во время проверки документов.

Почему грубая неосторожность потерпевшего не освобождает УЗ от компенсации и зачем доказывать умысел потерпевшего — практика Верховного Суда

Может ли железная дорога избежать выплаты компенсаций, ссылаясь на сознательный риск пешехода.

Электронная переписка в уголовном процессе: когда официальная коммуникация становится доказательством вины

Использование официальной электронной почты и цифровых доказательств в уголовном производстве продолжает формировать новые подходы к оценке допустимости доказательственной базы.

Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить мать родительских прав даже при ее длительном пребывании за границей

Верховный Суд напомнил, что при разрешении семейных споров определяющим критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Война и запрет на импорт из РФ освобождают бизнес от пени — решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что компанию нельзя штрафовать за незавершенный импорт, если его сорвал запрет на ввоз товаров из РФ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]