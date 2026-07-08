Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: что обсуждают
На полях саммита НАТО в Анкаре началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.
Перед началом переговоров Дональд Трамп заявил, что ему удалось наладить хорошие отношения с Владимиром Зеленским.
«Мы построили хорошие отношения с Зеленским, хотя в это было трудно поверить. От Овального кабинета — до сегодняшнего дня», — сказал Трамп.
В свою очередь Зеленский анонсировал начало работы над соглашением по беспилотникам с США.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что ключевой темой встречи должно стать укрепление украинской системы противовоздушной обороны. В частности, стороны планируют обсудить поставки дополнительных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, способных перехватывать баллистические цели.
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