Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: что обсуждают

В Анкаре на полях саммита НАТО началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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На полях саммита НАТО в Анкаре началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа.

Перед началом переговоров Дональд Трамп заявил, что ему удалось наладить хорошие отношения с Владимиром Зеленским.

«Мы построили хорошие отношения с Зеленским, хотя в это было трудно поверить. От Овального кабинета — до сегодняшнего дня», — сказал Трамп.

В свою очередь Зеленский анонсировал начало работы над соглашением по беспилотникам с США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что ключевой темой встречи должно стать укрепление украинской системы противовоздушной обороны. В частности, стороны планируют обсудить поставки дополнительных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, способных перехватывать баллистические цели.

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