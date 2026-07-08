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Комитет Рады высказал замечание к законопроекту по ГМО и безопасности пищевых продуктов

16:35, 8 июля 2026
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Комитет по вопросам экологической политики предложил доработать законопроекты №15058 и №15058-1 по имплементации норм ЕС, в частности, усилить контроль за ввозом и транзитом генетически модифицированных организмов и привести правила обращения с пластиковыми отходами в соответствие с европейским законодательством.
Комитет Рады высказал замечание к законопроекту по ГМО и безопасности пищевых продуктов
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Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования на заседании 6 июля рассмотрел законопроект №15058 об имплементации законодательства Европейского Союза по совершенствованию регулирования в сферах санитарных и фитосанитарных мер, а также альтернативный законопроект №15058-1.

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По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал профильному Комитету по вопросам аграрной и земельной политики самостоятельно определиться относительно поддержки одного из законопроектов.

В то же время в своем заключении экологический комитет предложил учесть при дальнейшей доработке документов ряд замечаний. В частности, депутаты подчеркнули необходимость привести положения об обращении с пластиковыми отходами в соответствие с законодательством Европейского Союза и Законом Украины «Об управлении отходами».

Отдельное внимание Комитет уделил вопросам государственного контроля в сфере обращения с генетически модифицированными организмами (ГМО) и продукцией, произведенной с их использованием. В заключении отмечено, что доработанный законопроект должен содержать механизмы, которые сделают невозможным неконтролируемое попадание в Украину ГМО и ГМ-продукции, в частности незарегистрированной, а также обеспечат надлежащий контроль за их транзитным перемещением по территории Украины.

Кроме того, в случае подготовки доработанной редакции законопроекта Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал привлечь его к дальнейшей работе над документом.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде продолжается рассмотрение двух законопроектов — основного №15058 и альтернативного №15058-1, которые предусматривают масштабное обновление законодательства в сферах безопасности пищевых продуктов, ветеринарной медицины, кормов, генетически модифицированных организмов (ГМО), государственного контроля и защиты здоровья людей и животных. Их цель — привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза.

В то же время Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС отметил, что законодательные инициативы лишь частично соответствуют европейскому праву и нуждаются в доработке. Ряд замечаний к обоим документам также высказало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

Основной законопроект №15058 предлагает комплексную реформу системы государственного регулирования в сфере безопасности пищевых продуктов. Документ не только вносит изменения в действующее законодательство, но и вводит новые правила производства, обращения и государственного контроля, которые должны соответствовать стандартам ЕС.

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Верховная Рада Украины

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