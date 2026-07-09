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Налоговая социальная льгота для семей с детьми: кто имеет право и какие суммы предусмотрены в 2026 году

07:18, 9 июля 2026
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Кто может воспользоваться налоговой социальной льготой, какой доход дает на нее право и как ее оформить.
Налоговая социальная льгота для семей с детьми: кто имеет право и какие суммы предусмотрены в 2026 году
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Родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет, могут воспользоваться налоговой социальной льготой и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы. Для этого необходимо соответствовать установленным законом условиям, а также подать работодателю соответствующее заявление и документы. Об особенностях применения налоговой социальной льготы в 2026 году напомнили в Главном управлении ГНС в Одесской области.

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Кто имеет право на налоговую социальную льготу

Право на налоговую социальную льготу имеют работники, которые содержат двух и более детей в возрасте до 18 лет и получают заработную плату от одного работодателя.

Благодаря применению льготы налогооблагаемый доход уменьшается, а значит работник уплачивает меньше налога на доходы физических лиц.

Какой доход дает право на налоговую социальную льготу в 2026 году

В 2026 году предельный размер заработной платы, дающий право на применение налоговой социальной льготы, составляет 4660 грн на одного ребенка. Этот показатель рассчитан как прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 3328 грн, умноженный на коэффициент 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

При этом предельный размер дохода увеличивается пропорционально количеству детей. В частности:

  • для работника, который содержит двух детей, — до 9320 грн;
  • трех детей — до 13 980 грн;
  • при большем количестве детей предельный доход также увеличивается пропорционально.

Размер налоговой социальной льготы в 2026 году

В ГНС пояснили, что в 2026 году размер налоговой социальной льготы составляет 1664 грн на каждого ребенка. Это соответствует 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного налогового года (3328 грн).

Соответственно:

  • если работник содержит двух детей, размер льготы составляет 3328 грн;
  • если трех детей — 4992 грн;
  • при большем количестве детей сумма льготы также увеличивается пропорционально.

Именно эта сумма вычитается из заработной платы перед налогообложением, что позволяет уменьшить сумму налога на доходы физических лиц.

Как оформить налоговую социальную льготу

Чтобы воспользоваться налоговой социальной льготой, работнику необходимо:

  • подать работодателю соответствующее заявление;
  • предоставить документы, подтверждающие наличие детей.

Налоговая социальная льгота является одним из механизмов государственной поддержки семей с детьми, который позволяет уменьшить налоговую нагрузку для работников, соответствующих установленным законодательством условиям.

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