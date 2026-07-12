С 17 июля запускается расширенная программа «еОселю» под 3% для ветеранов — кто и как может подать заявку

Льготные кредиты на жилье станут доступны для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны и семей погибших Защитников.

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С 17 июля ветераны, ветеранки, люди с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий и члены семей погибших защитников и защитниц Украины смогут воспользоваться государственной программой доступного жилищного кредитования «єОселя» на льготных условиях. Кредит будет предоставляться под 3% годовых, напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Кто может получить кредит

Воспользоваться программой «єОселя» под 3% годовых смогут:

ветераны и ветеранки;

люди с инвалидностью вследствие войны;

участники войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов и ветеранок;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Жилищный ваучер можно использовать в качестве первого взноса

Для внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, предусмотрена дополнительная возможность.

Они могут использовать жилищный ваучер программы «єВідновлення» в качестве первого взноса по кредиту в рамках программы «єОсели».

Как подать заявку

Начиная с 17 июля заявление на участие в программе можно подать через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с помощью мобильного приложения «Дія».

Какие жилищные программы уже действуют для ветеранов

Помимо новых условий программы «еОсели», для ветеранов, ветеранок и их семей уже доступны и другие государственные программы жилищной поддержки.

Среди них:

денежная компенсация на приобретение жилья для ветеранов с инвалидностью I и II групп;

жилищные ваучеры для ветеранов, ветеранок и людей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц;

компенсация расходов на аренду жилья;

программа «єОселя» со ставкой 3% годовых для мобилизованных военнослужащих и военных, проходящих службу по контракту.

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