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  1. В Україні

Реактор Запорізької АЕС може вибухнути будь-якої миті, — Галущенко

10:45, 26 липня 2023
Міністр додав, що російська окупація є основною причиною, чому ЗАЕС знаходиться в постійній небезпеці.
Реактор Запорізької АЕС може вибухнути будь-якої миті, — Галущенко
Фото: mev.gov.ua
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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що реактор Запорізької АЕС може вибухнути будь-якої миті. Про це він зазначив у коментарі виданню Politico.

«Він може вибухнути будь-якої миті; ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки», – заявив Галущенко.

«Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місці. Але ми не контролюємо станцію, і це викликає тривогу», — додав він.

Видання зазначає, що українська влада неодноразово попереджала світову спільноту про потенційну небезпеку на окупованій ЗАЕС, заявляючи, що руйнування дамби Нової Каховки підкреслює, що москва готова ризикувати життям цивільних заради досягнення своїх політичних і військових цілей в Україні.

«Нам ніхто не вірив, [що] росія може зробити таке, як підірвати дамбу. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, рф так і не отримала покарання. Жодних санкцій щодо її атомної енергетики не вводилося», – сказав Галущенко.

Оскільки українські війська просуваються в Запорізьку область, влада побоюється, що росіяни можуть спробувати створити диверсію на ЗАЕС, щоб зупинити контрнаступ, додав міністр.

Міжнародне агентство з атомної енергії залишається «хитким гарантом» того, що ЗАЕС зможе уникнути долі дамби.

«Добре, що вони там, виконують свою роботу. Але хотілося б, щоб вони як технічні спеціалісти пояснили, чому порушується більшість протоколів безпеки», – сказав Галущенко. «Експерти роблять свою роботу... Російська окупація є основною причиною, чому ЗАЕС знаходиться в постійній небезпеці».

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