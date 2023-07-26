Україна представила морський дрон MAGURA V5 на виставці у Туреччині

Головна перевага нової розробки – пересування приховано з чудовою маневровістю.

Джерело фото: Промисловий Портал

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі представили модель нового українського морського безпілотника MAGURA V5, – повідомляє Промисловий Портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – розроблений в Україні держкомпанією «СпецТехноЕкспорт» багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

MAGURA V5 зможе виконувати ряд завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

Оновні характеристики:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м;

Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження 320 кг;

Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

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