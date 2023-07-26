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Україна представила морський дрон MAGURA V5 на виставці у Туреччині

11:41, 26 липня 2023
Головна перевага нової розробки – пересування приховано з чудовою маневровістю.
Україна представила морський дрон MAGURA V5 на виставці у Туреччині
Джерело фото: Промисловий Портал
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На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі представили модель нового українського морського безпілотника MAGURA V5, – повідомляє Промисловий Портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу – розроблений в Україні держкомпанією «СпецТехноЕкспорт» багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

MAGURA V5 зможе виконувати ряд завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

Оновні характеристики:

  • Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією: 500 мм;
  • Крейсерська швидкість: 22 вузли;
  • Максимальна швидкість: 42 вузли;
  • Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • Корисне навантаження 320 кг;
  • Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

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