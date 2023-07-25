Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити

Також бути запитані дані стосовно відрядження народного депутата Юрія Арістова.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що буде ініційоване питання стосовно призупинення членства заступника голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа Юрія Арістова у фракції.

«По ситуації з Арістовим.



- ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції.



- запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію.



- у разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату», - зазначив Арахамія.

Питання ініціюють через повідомлення у ЗМІ стосовно нібито перебування народного депутата в готелі у теплих країнах.

Разом з тим, у січні 2023 року Урядом прийнято постанову №69 щодо обмеження виїзду за кордон посадовцям та держслужбовцям. Відповідні зміни внесено до Правил перетинання кордону, за якими виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

Автор: Наталя Мамченко

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