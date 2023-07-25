Сплата за проїзд в один доторк: у наземному транспорті Києва впровадили функцію «Експрес-проїзд»

КМДА запровадила режим «Експрес-проїзд» для оплати через Apple Pay у наземному громадському транспорті Києва.

25 липня КМДА впровадила функцію «Експрес-проїзд» від Apple Pay для оплати проїзду у наземному громадському транспорті столиці, – повідомляє пресслужба КМДА.

Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора. Власники сумісних iPhone або Apple Watch (iPhone 8 або новіша версія, Watch Series 4 або новіша версія) також зможуть увімкнути режим «Експрес-проїзд», що дозволить пасажирам наземного громадського транспорту оплачувати проїзд без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

Щоб підключити цю функцію та увімкнути режим «Експрес-проїзд» потрібно зробити наступне:

відкрити програму «Гаманець» на iPhone і вибрати картку

натиснути кнопку «Більше», а потім – «Дані картки».

натиснути «Параметри експрес-проїзду».

вибрати бажану кредитну або дебетову картку.

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