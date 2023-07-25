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Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити

Також бути запитані дані стосовно відрядження народного депутата Юрія Арістова.

Можна передбачити тримання злочинців у західних областях України, аби побороти відмови в екстрадиції, - керівник САП

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть, а стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях, зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

Суддя Верховного Суду Сергій Хопта звільнився у відставку

У 2023 році звільнились вже 17 суддів Верховного Суду.

Суддя Верховного Суду Валерій Суховий звільнився у відставку

Валерій Суховий раніше був членом Вищої ради правосуддя та Ради суддів України.

  1. В Україні

Сплата за проїзд в один доторк: у наземному транспорті Києва впровадили функцію «Експрес-проїзд»

13:23, 25 липня 2023
КМДА запровадила режим «Експрес-проїзд» для оплати через Apple Pay у наземному громадському транспорті Києва.
Сплата за проїзд в один доторк: у наземному транспорті Києва впровадили функцію «Експрес-проїзд»
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25 липня КМДА впровадила функцію «Експрес-проїзд» від Apple Pay для оплати проїзду у наземному громадському транспорті столиці, – повідомляє пресслужба КМДА.

Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора. Власники сумісних iPhone або Apple Watch (iPhone 8 або новіша версія, Watch Series 4 або новіша версія) також зможуть увімкнути режим «Експрес-проїзд», що дозволить пасажирам наземного громадського транспорту оплачувати проїзд без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

Щоб підключити цю функцію та увімкнути режим «Експрес-проїзд» потрібно зробити наступне:

  • відкрити програму «Гаманець» на iPhone і вибрати картку
  • натиснути кнопку «Більше», а потім – «Дані картки».
  • натиснути «Параметри експрес-проїзду».
  • вибрати бажану кредитну або дебетову картку.

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