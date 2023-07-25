Можна передбачити тримання злочинців у західних областях України, аби побороти відмови в екстрадиції, - керівник САП

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть, а стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях, зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Джерело фото: Назарій Мазилюк/УП

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, можуть передбачити найкращі умови ув’язнення. Так, оскільки в Україні немає гарантій безпеки для ув’язнених та не дотримуються міжнародні стандарти, тому іноземні країни відмовляються екстрадувати в Україну злочинців або ж просять нашу державу розміщувати екстрадованих у західних областях. Отже, треба встановити для них покращені умови.

Таку логіку пропонують застосувати народні депутати Денис Маслов, Микола Стефанчук та інші у запропонованому законопроекті 9451 (щодо забезпечення дотримання прав і свобод засуджених громадян України, переданих в Україну для відбування покарання, а також щодо яких компетентним органом іноземної держави було прийнято рішення про їх видачу в Україну (екстрадицію) для притягнення до відповідальності або виконання вироку).

Як зазначають автори, останнім часом компетентними органами інших держав прийнято низку рішень про відмову в задоволенні запитів про видачу осіб до України з огляду на недодержання у пенітенціарних закладах України статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо заборони катування, а також неможливість гарантування безпеки під час перебування осіб в пенітенціарних закладах в умовах воєнного стану.

«При цьому окремими державами запитуються додаткові гарантії розміщення виданих осіб у західних регіонах України, а надання Україною таких гарантій, як правило, оцінюється позитивно та сприяє вирішенню питання щодо екстрадиції», - пишуть автори у пояснювальній записці.

Отже, як міркують автори, для уникнення випадків відмови компетентними органами іноземних держав у екстрадиції в Україну підозрюваних та обвинувачених, доцільно надати Міністерству юстиції України повноваження затверджувати переліки установ попереднього ув’язнення, виправних чи виховних колоній, у яких триматимуться екстрадовані.

В свою чергу, керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю «ЗН» зазначив, що є дві причини відмов у екстрадиції.

«По-перше, неналежні умови утримання ув’язнених в Україні. Європейські суди посилаються на те, що це порушення Європейської конвенції з прав людини. По-друге, з початком війни додалося те, що держава не може гарантувати безпеку на своїй території. Ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент будь-куди може прилетіти ракета.

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть. Стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях України. У нас є Закарпатська область, де не було обстрілів», - зазначив Клименко.

«Ми на будь-яких майданчиках завжди говоримо про це з представниками інших країн. Наші найбільші проблеми — екстрадиція і повернення активів. Повернення активів можливе після того, як у нас є кінцеве рішення суду. А екстрадиція злочинців для нас — гарантія невідворотності покарання. Інакше ти можеш вчинити корупційно тяжкий злочин в Україні, поїхати, й тебе ніколи не екстрадують. Тут потрібна жорстка позиція держави, й у нас є для цього залізний аргумент: одна з умов вступу до ЄС і НАТО — ефективна боротьба з корупцією. Без реально дієвого механізму екстрадиції ми займаємося імітацією», - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.