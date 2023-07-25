НАЗК розпочало моніторинги способу життя військкомів

Першими перевірятимуть голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з регіонів з найбільшими ризиками.

Джерело фото: пресслужба НАБУ)

Національне агентство з питань запобігання корупції взялося перевіряти спосіб життя військкомів на всіх рівнях. Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник у ефірі Українського Радіо.

Так, за його словами НАЗК розпочало моніторинги способу життя голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Першими перевірятимуть військкомів з регіонів з найбільшими ризиками.

Як зазначив заступник голови НАЗК, сформовано базу, до якої ввійшли 1 800 керівників ТЦК та їхні заступників. Розпочато 102 моніторинги способу життя.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова агентства Олександр Новіков заявив НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів України.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру.

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