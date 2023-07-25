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Можна передбачити тримання злочинців у західних областях України, аби побороти відмови в екстрадиції, - керівник САП

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть, а стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях, зазначив керівник САП Олександр Клименко.

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Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

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  1. В Україні

НАЗК розпочало моніторинги способу життя військкомів

13:16, 25 липня 2023
Першими перевірятимуть голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з регіонів з найбільшими ризиками.
НАЗК розпочало моніторинги способу життя військкомів
Джерело фото: пресслужба НАБУ)
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Національне агентство з питань запобігання корупції взялося перевіряти спосіб життя військкомів на всіх рівнях. Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник у ефірі Українського Радіо.

Так, за його словами НАЗК розпочало моніторинги способу життя голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Першими перевірятимуть військкомів з регіонів з найбільшими ризиками.

Як зазначив заступник голови НАЗК, сформовано базу, до якої ввійшли 1 800 керівників ТЦК та їхні заступників. Розпочато 102 моніторинги способу життя.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова агентства Олександр Новіков заявив НАЗК перевірить сотні керівників військкоматів України.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру.

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