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Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

Можно предусмотреть содержание преступников в западных областях Украины, чтобы побороть отказы в экстрадиции, - руководитель САП

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов, а в отношении войны можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях, отметил руководитель САП Александр Клименко.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Судья Верховного Суда Сергей Хопта уволился в отставку

В 2023 году уволились уже 17 судей Верховного Суда.

Судья Верховного Суда Валерий Суховой уволился в от ставку

Валерий Суховой ранее был членом Высшего совета правосудия и Совета судей Украины.

  1. В Украине

НАПК начало мониторинги образа жизни военкомов

13:16, 25 июля 2023
Первыми будут проверять глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки из регионов с наибольшими рисками.
НАПК начало мониторинги образа жизни военкомов
Источник фото: прес-служба НАБУ)
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции принялось проверять образ жизни военкомов на всех уровнях. Об этом рассказал заместитель главы НАПК Артем Сытник в эфире Украинского Радио.

Так, по его словам, НАПК начало мониторинги образа жизни глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Первыми будут проверять военкомов из регионов с наибольшими рисками.

Как отметил заместитель главы НАПК, сформирована база, в которую вошли 1 800 руководителей ТЦК и их заместителей. Начато 102 мониторинга образа жизни.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава агентства Александр Новиков заявил НАПК проверит сотни руководителей военкоматов Украины.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении.

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