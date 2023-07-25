НАПК начало мониторинги образа жизни военкомов

Первыми будут проверять глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки из регионов с наибольшими рисками.

Источник фото: прес-служба НАБУ)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции принялось проверять образ жизни военкомов на всех уровнях. Об этом рассказал заместитель главы НАПК Артем Сытник в эфире Украинского Радио.

Так, по его словам, НАПК начало мониторинги образа жизни глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Первыми будут проверять военкомов из регионов с наибольшими рисками.

Как отметил заместитель главы НАПК, сформирована база, в которую вошли 1 800 руководителей ТЦК и их заместителей. Начато 102 мониторинга образа жизни.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава агентства Александр Новиков заявил НАПК проверит сотни руководителей военкоматов Украины.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении.

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