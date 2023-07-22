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  1. В Украине

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении

21:58, 22 июля 2023
Местонахождение Борисова уточняется.
Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении
Источник фото: armyinform.com.ua
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

В ГБР отмечают, что в ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более чем 188 млн грн. Об этом мы писали – здесь.

«В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в течении последних лет стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Бывшего военкома подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч.5 ст.407 УК Украины);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины)», - сообщили в ГБР.

Отмечается, что местонахождение Евгения Борисова уточняется. Следственные действия продолжаются. 

В мае работники Государственного бюро расследований также начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий.

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