В приложении УЗ теперь можно приобрести билеты с пересадкой в пределах одного поезда

УЗ добавила возможность искать в приложении билеты с пересадкой в пределах одного поезда.

Источник фото: thepage.ua

Укрзализныця выпустила обновление приложения для покупки билетов и добавила возможность искать в приложении билеты с пересадкой в пределах одного поезда.

Если билетов на весь маршрут уже не осталось, система предлагает пассажиру купить билеты, совершив пересадку внутри одного поезда, если есть возможность.

Как рассказывают в Укрзализныце, самые популярные направления пересадок в пределах одного поезда – Киев – Перемышль, Киев – Рахов и Днепр – Трускавец, а самые популярные направления поездок в разных поездах с пересадками – Днепр – Киев – Львов и Харьков – Киев – Львов.

При этом наибольшее количество пересадок пассажиры осуществляют между сидячими местами и купе и пересаживаются из одного купе в другое. Пересадки же с плацкартного на плацкартное место занимают только 4 строчку в общем количестве пересадок.

Меньше всего было осуществлено пересадок в категории «люкс» - «люкс».

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