В застосунку УЗ тепер можна придбати квитки з пересадкою в межах одного поїзда

УЗ додала можливість шукати в застосунку квитки з пересадкою в межах одного поїзда.

Джерело фото: thepage.ua

Укрзалізниця випустила оновлення застосунку для придбання квитків і додала можливість шукати в застосунку квитки з пересадкою в межах одного поїзда.

Якщо квитків на весь маршрут вже не залишилось, система пропонує пасажиру купити квитки, здійснивши пересадку всередині одного поїзда, якщо є така змога.

Як розповідають в Укрзалізниці, найпопулярніші напрямки пересадок в межах одного поїзда — Київ - Перемишль, Київ - Рахів та Дніпро - Трускавець, а найпопулярніші напрямки поїздок в різних поїздах з пересадками — Дніпро - Київ - Львів та Харків - Київ - Львів.

При цьому, найбільшу кількість пересадок пасажири здійснюють між сидячими місцями та купе і пересідають з одного купе в інше. Пересадки ж з плацкартного на плацкартне місце займають тільки 4 сходинку у загальній кількості пересадок.

Менш за все було здійснено пересадок в категорії «люкс» - «люкс».

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