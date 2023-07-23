Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Джерело фото: Depositphotos

В Україні почнеться реалізація експериментального проекту щодо впровадження єдиних підходів до формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі. Відповідну постанову від 18 липня 2023 р. №734 опублікував Кабмін.

«Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України та Національного агентства з питань державної служби стосовно реалізації протягом 2023 року експериментального проекту щодо впровадження єдиних підходів до формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі», - йдеться у постанові.

Також документом затверджено відповідний порядок і перелік учасників експерименту.

Як вказує КМУ, метою проекту також є отримання обґрунтованих даних та уточнення складових фонду оплати праці державних службовців у державному органі для проведення аналізу фонду оплати праці з урахуванням його реальних потреб, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Державні органи, які є учасниками проекту, заповнюють розрахунок видатків фонду оплати праці з урахуванням чинних умов оплати праці за формою згідно з додатками і надають статистичну інформацію.

Заповнені розрахунки видатків та статистична інформація надсилаються державними органами до НАДС протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 18 липня.

Видатки фонду оплати праці формуються з урахуванням таких його складових, визначених законодавством з питань оплати праці:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг або інше спеціальне звання у випадках, передбачених законом;

фонду преміювання державного органу в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік (для виплати місячної або квартальної премії та премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності);

надбавки за виконання особливо важливої роботи до 50 відсотків посадового окладу за відповідною посадою державної служби;

надбавки за інтенсивність праці до 50 відсотків посадового окладу за відповідною посадою державної служби;

надбавки за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ (за наявності таких посад у штатному розписі);

компенсації за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

надбавки за підготовку рішень та висновків державних експертів з питань таємниць;

грошової допомоги, що виплачується під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки;

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця на час перебування його у відпустці, на період тимчасової непрацездатності чи службового відрядження, що встановлюється керівником державної служби (у розмірі 50 відсотків посадового окладу за такою посадою державної служби) згідно із законодавством;

індексації заробітної плати відповідно до статті 2 Закону «Про індексацію грошових доходів населення», якщо інше не передбачено законодавством;

виплати сум компенсацій за невикористані дні щорічних та додаткових відпусток відповідно до статті 24 Закону «Про відпустки»;

вихідної допомоги державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону «Про державну службу»;

інших складових заробітної плати, передбачених Податковим кодексом України, Митним кодексом України та спеціальними законами, які є обов’язковими виплатами.

У разі прийняття КМУ рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів виконавчої влади, що передує прийняттю закону про Державний бюджет України на відповідний рік, видатки фонду оплати праці формуються з урахуванням виплат, передбачених пунктом 6 частини першої статті 83 та пунктами 1 і 11 частини першої статті 87 Закону «Про державну службу».

Надбавки за вислугу років та ранг державного службовця розраховуються з урахуванням стажу державної служби, який набуде державний службовець, що займає відповідну посаду, та рангу державного службовця, який буде йому присвоєно у плановому бюджетному періоді.

Фонд оплати праці формується з розрахунку граничної чисельності працівників державного органу.

Крім складових фонду оплати праці, визначених пунктом 5 цього Порядку, до фонду оплати праці включаються видатки на оплату праці інших працівників відповідно до законодавства, які є обов’язковими виплатами.

Фонд оплати праці не може перевищувати розміру видатків, необхідних для фінансування складових фонду оплати праці відповідно до встановленої граничної чисельності працівників державного органу.

Нижче наводимо текст постанови.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.