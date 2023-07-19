Одесского военкома Борисова заподозрили в незаконном обогащении на более чем 188 млн грн

Родственники военкома приобрели имение в Испании и элитные автомобили.

Источник фото: censor.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг образа жизни бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ Евгения Борисова.

По результатам проведенного мониторинга, в НАПК сообщили, что выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые свидетельствуют о его незаконном обогащении на более чем 188 млн грн.

Материалы направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и осуществления досудебного расследования с целью привлечения Борисова к уголовной ответственности.

«Колишній одеський воєнком Євген Борисов став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. Придбання цієї коштовної нерухомості (154 млн грн за курсом НБУ на час вчинення злочину) за рахунок її власних коштів викликало обґрунтовані сумніви, оскільки її сумарний дохід за останні 20 років складає трохи понад 4 млн грн.

Борисов пояснив НАЗК, що на момент придбання вказаного будинку його мати мала 4,2 млн дол. США, а кошти начебто були позичені різними людьми. Як доказ він надав копії укладених договорів.

Проте під час проведення моніторингу способу життя посадовця з’ясувалось, що, окрім елітної нерухомості в Іспанії, мати Борисова цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 р.в. вартістю за майже 3 млн грн. Борисов пояснив, що покупка здійснена також за рахунок позичених коштів і на підставі тих же договорів.

Однак після їхнього розгляду виникли обґрунтовані сумніви стосовно достовірності особистих підписів позичальників. Пізніше з’ясувалось, що вони фізично не могли бути присутніми під час підписання згаданих документів.

Крім того, було встановлено, що одна з позичальниць не володіла достатніми грошовими активами, а тому не могла позичити вказану в документах суму близьким особам Борисова. Все це вказує на ознаки юридичної фікції, оскільки ніхто з позичальників не міг бути джерелом походження коштів, за які нібито були придбані маєток в Іспанії та автомобіль.

Під час моніторингу способу життя службовця також встановлено, що й свекруха ексвоєнкома впродовж останніх років придбала кілька автомобілів, не маючи для цього достатніх грошових активів, які могли б походити із законних джерел. А саме:

Toyota Land Cruiser Prado 2021 року випуску (вказана вартість 480 тис. грн при реальній ціні 58,5 тис. дол. США може свідчити про приховування реальної вартості);

Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 р.в. вартістю майже 8,5 млн грн;

Toyota Land Cruiser 2023 р.в. вартістю 3 млн грн.

На початку цього року дружина Борисова також придбала закордонну нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 510 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості грошових активів та доходів, отриманих із законних джерел.

В результаті, НАЗК в діях Борисова виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму понад 188 млн грн.

Попри те, що НАЗК виявило у власності матері й свекрухи колишнього одеського воєнкома дороговартісний автопарк, у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутні відомості про наявність у них водійських посвідчень, які надавали б їм право керування автомобілем», - сообщили в НАПК.

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