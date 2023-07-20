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  1. В Украине

Минобороны вернулось на Prozorro и уже провело закупку услуги с питания

08:00, 20 июля 2023
На Prozorro вернулись оборонные закупки.
Минобороны вернулось на Prozorro и уже провело закупку услуги с питания
Источник фото: mil.gov.ua
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Оборонные закупки по направлению ресурсного обеспечения, в частности питания и вещевого обеспечения, вернулись на Prozorro. Об этом сообщил Министр обороны Алексей Резников.

По его словам, эта практика будет распространена и на другие виды закупок Министерства обороны, которые не подпадают под ограничения, предусмотренные правовым режимом военного положения.

«Хочу обратить внимание, что действующее законодательство не обязывает Министерство обороны закупать что-либо для Вооруженных Сил Украины через систему Prozorro. На конкурентных началах, но только в закрытом режиме, потому что этого требует правовой режим военного положения. Но мы проанализировали законодательство. Увидели, что по направлению ресурсного обеспечения, например питание, одежда, и так далее – мы можем даже во время военного положения выйти на более прозрачные и понятные конкурентные платформы. Минобороны вернулось на Prozorro и провело уже благодаря этой системе очередную закупку услуги с питания для огромного количества наших военнослужащих Вооруженных Сил. Поэтому я считаю, что это положительный сдвиг, и мы сейчас максимально пойдем по всем другим видам закупок, которые не предусматривают режима «ДСП», или «Тайно»», - отметил Алексей Резников.

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