Міноборони повернулося на Prozorro і вже провело закупівлю послуги з харчування

На Prozorro повернулися оборонні закупівлі.

Джерело фото: mil.gov.ua

Оборонні закупівлі за напрямом ресурсного забезпечення, зокрема харчування та речового забезпечення, повернулися на Prozorro. Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами ця практика буде поширена і на інші види закупівель Міністерства оборони, які не підпадають під обмеження, передбачені правовим режимом воєнного стану.

«Хочу звернути увагу, що чинне законодавство не зобов’язує Міністерство оборони закуповувати будь-що для Збройних Сил України через систему Prozorro. На конкурентних засадах, але тільки в закритому режимі, тому що цього вимагає правовий режим воєнного стану. Але ми проаналізували законодавство. Побачили, що за напрямом ресурсного забезпечення, наприклад, харчування, одяг, і так далі - ми можемо навіть під час воєнного стану вийти на більш прозорі і зрозумілі конкурентні платформи. Міноборони повернулося на Prozorro і провело вже завдяки цій системі чергову закупівлю послуги з харчування для величезної кількості наших військовослужбовців Збройних Сил. Тому я вважаю, що це позитивне зрушення і ми зараз максимально підемо по всіх інших видах закупівель, які не передбачають режиму «ДСК», або «Таємно»», - зазначив Олексій Резніков.

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