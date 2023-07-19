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  1. В Україні

НАЗК збирає пропозиції до проєкту Антикорупційної програми доброчесності на 2023–2025 роки

18:06, 19 липня 2023
Щоб взяти участь в обговорені, необхідно заповнити гугл форму та надіслати зауваження/пропозиції до Програми на електронну пошту.
НАЗК збирає пропозиції до проєкту Антикорупційної програми доброчесності на 2023–2025 роки
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Національного агентства з питань запобігання корупції збирає пропозиції до проєкту Антикорупційної програми доброчесності на 2023–2025 роки. Як розповіли у НАЗК, обговорення проєкту оновленої Антикорупційної програми відбудеться 2 серпня.

Мета програми – запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Нацагентства, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків. Проект інноваційної Програми доброчесності розроблено Нацагентством задля вдосконалення системи антикорупційних інструментів, досягнення еталона державної інституції та ефективного виконання Закону України «Про запобігання корупції».

Оновлена програма враховує елементи данської моделі антикорупційних заходів та рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Зокрема, враховано положення угоди про партнерство у впровадженні реформ, відновленні та реконструкції, яка сприятиме реалізації амбіцій України щодо приєднання до ОЕСР та Європейського Союзу.

У НАЗК зазначають, що ідеї, зауваження та пропозиції щодо вдосконалення Антикорупційної програми допоможуть у впровадженні принципів доброчесності на всіх рівнях державної влади.

Щоб взяти участь в обговорені, необхідно заповнити гугл форму та надіслати зауваження/пропозиції до Програми на електронну пошту [email protected].

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