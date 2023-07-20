В одній із лікарень Солом’янського району помер військовослужбовець – поліція з’ясовує обставини смерті

Чоловік помер у медзакладі, де проходив лікування останніх кілька тижнів.

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В медустанові у Києві помер 31-річний військовослужбовець, який знаходився на лікуванні. Чоловік там проходив лікування з 30 червня.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

«16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу.

Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію», - пишуть у поліції.

17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.

Після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.

Розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.

Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.

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