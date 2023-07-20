Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

«Який регламент, у нас клопотання»: Григорій Усик знехтував регламентом при розгляді звіту голови ДСА, незважаючи на позицію інших членів ВРП

«Почекайте, що регламент?» - під час розгляду питання щодо долі санаторію «Шкло» замість голови ДСА член ВРП від прокуратури запропонував заслухати його заступника, на що голова ВРП Григорій Усик спішно погодився, незважаючи на регламент.

  1. В Україні

В одній із лікарень Солом’янського району помер військовослужбовець – поліція з’ясовує обставини смерті

07:41, 20 липня 2023
Чоловік помер у медзакладі, де проходив лікування останніх кілька тижнів.
В одній із лікарень Солом’янського району помер військовослужбовець – поліція з’ясовує обставини смерті
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В медустанові у Києві помер 31-річний військовослужбовець, який знаходився на лікуванні. Чоловік там проходив лікування з 30 червня.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

«16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу.

Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію», - пишуть у поліції.

17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.

Після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий. 

Розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.

Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду