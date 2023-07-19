Планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах іде згідно з графіком, зазначив Міністр енергетики.

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Планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах іде згідно з графіком. За її результатами до наступного опалювального сезону Україна планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко під час наради щодо стану підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2023/2024, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також у нараді взяли участь голова Державної інспекції з енергетичного нагляду Руслан Слободян, представники Верховної Ради, Міністерства енергетики та НЕК «Укренерго».

«Всі структури, залучені до підготовки до зими, мають зосередити увагу на питаннях відновлення генеруючих потужностей, планових ремонтів та забезпечення інженерного захисту енергооб’єктів. По всіх напрямках слід рухатися швидко й скоординовано, аби максимально відновити та убезпечити енергосистему перед новим осінньо-зимовим періодом», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду заслухав також інформацію щодо застосування розосередженої генерації та альтернативних джерел енергії.

Доповідачі озвучили проблемні питання та шляхи їх розв’язання. За підсумками наради Денис Шмигаль дав відповідні завдання.

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