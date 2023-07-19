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  1. В Украине

К следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей

20:39, 19 июля 2023
Плановая ремонтная программа на энергетических объектах идет по графику, отметил Министр энергетики.
К следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей
Изображение: freepik.com
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Плановая ремонтная программа на энергетических объектах идет по графику. По ее результатам к следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

Об этом сообщил Министр энергетики Герман Галущенко во время совещания о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2023/2024, которое состоялось под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также в совещании приняли участие глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Руслан Слободян, представители Верховной Рады, Министерства энергетики и НЭК «Укрэнерго».

«Все структуры, вовлеченные в подготовку к зиме, должны сосредоточить внимание на вопросах восстановления генерирующих мощностей, плановых ремонтов и обеспечения инженерной защиты энергообъектов. Во всех направлениях следует двигаться быстро и скоординированно, чтобы максимально восстановить и обезопасить энергосистему перед новым осенне-зимним периодом», — подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства заслушал также информацию о применении рассредоточенной генерации и альтернативных источников энергии.

Докладчики озвучили проблемные вопросы и пути их решения. По итогам совещания Денис Шмыгаль дал соответствующие задачи.

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