В одной из больниц Соломенского района умер военнослужащий – полиция выясняет обстоятельства смерти

В медучреждении в Киеве умер 31-летний военнослужащий, который находился на лечении. Мужчина там проходил лечение с 30 июня.
Об этом рассказали в отделе коммуникации полыции Киева.
«16 июля в 23:50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работников муниципальной охраны медучреждения.
Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили потерпевшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию», - пишут в полиции.
17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего.
После получения вызова по смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Проведя первоочередные следственные действия, стражи порядка опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также из нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный.
Начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.
Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза.
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