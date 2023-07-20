В одной из больниц Соломенского района умер военнослужащий – полиция выясняет обстоятельства смерти

Мужчина умер в медучреждении, где проходил лечение последние несколько недель.

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В медучреждении в Киеве умер 31-летний военнослужащий, который находился на лечении. Мужчина там проходил лечение с 30 июня.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полыции Киева.

«16 июля в 23:50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работников муниципальной охраны медучреждения.

Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили потерпевшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию», - пишут в полиции.

17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего.

После получения вызова по смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Проведя первоочередные следственные действия, стражи порядка опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также из нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный.

Начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза.

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