НАПК собирает предложения к проекту Антикоррупционной программы добродетели на 2023–2025 годы

Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо заполнить гугл форму и отправить замечания/предложения в Программу на электронную почту.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции собирает предложения к проекту Антикоррупционной программы добродетели на 2023–2025 годы. Как рассказали в НАПК, обсуждение проекта обновленной антикоррупционной программы состоится 2 августа.

Цель программы – внедрение комплекса дополнительных мер по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции в деятельности Нацагентства, разработанных с учетом идентифицированных коррупционных рисков. Проект инновационной Программы добродетели разработан Нацагентством для усовершенствования системы антикоррупционных инструментов, достижения эталона государственного института и эффективного выполнения Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Обновленная программа учитывает элементы датской модели антикоррупционных мер и рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, учтены положения соглашения о партнерстве по внедрению реформ, восстановлению и реконструкции, которое будет способствовать реализации амбиций Украины относительно присоединения к ОЭСР и Европейскому Союзу.

В НАПК отмечают, что идеи, замечания и предложения по совершенствованию антикоррупционной программы помогут во внедрении принципов добродетели на всех уровнях государственной власти.

Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо заполнить гугл форму и отправить замечания/предложения в Программу на электронную почту [email protected].

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