НАПК проверит руководителей военкоматов Украины – Новиков

НАПК проверит руководителей военкоматов, а также их ближайших родственников.

Источник фото: пресс-служба форума Украина 30

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверит сотни руководителей военкоматов Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава агентства Александр Новиков.

По его словам, НАПК обратилось к Минобороны за списками военкомов и проверит каждого. Он уточнил, что будут проверять не только сотни руководителей военкоматов, но и также «водителей, кухарок, любовников и любовниц».

В НАПК надеются справиться с военными комиссариатами за три месяца.

Новиков добавил, что злоупотребление военнослужащим Центра комплектования является не просто коррупционным нарушением, а «государственная измена с точки зрения этики».

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении.

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