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  1. В Украине

Бывшего одесского военкома Евгения Борисова могут объявить в розыск, — Офис Генпрокурора

10:21, 23 июля 2023
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
Бывшего одесского военкома Евгения Борисова могут объявить в розыск, — Офис Генпрокурора
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Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, в период действия военного положения члены семьи Борисова приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн грн.

Кроме того, сообщают в ОГП, в начале декабря 2022 года Борисов более двух недель не появлялся на военную службу без уважительных причин.

Ему объявили подозрение по трем статьям.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществление привода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отмечают в Офисе Генпрокурора.

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