Колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова можуть оголосити у розшук, — Офіс Генпрокурора

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини Борисова придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 151 млн грн.

Окрім того, повідомляють у ОГП, на початку грудня 2022 року Борисов, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

Йому оголосили підозру за трьома статтями.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зазначають у Офісі Генпрокурора.

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