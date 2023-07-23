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Чи готові господарські суди до реалізації норм нового закону про обов’язкові електронні кабінети, - коментар голови КГС ВС Лариси Рогач

Запорука неповернення процесуальних документів учасників справ – виконати норми, передбачені ГПК: голова Касаційного господарського суду Лариса Рогач про новий закон щодо вимог реєстрації електронних кабінетів учасниками справ.

Адвокати і держоргани мають зареєструватися в Електронному суді: набрав чинності закон

Набрав чинності закон про обов’язкову реєстрацію в електронних кабінетах для участі в судових процесах – в учасників господарських справ є три місяці для реєстрації.

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  1. В Україні

У ДСНС показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу – фото

08:51, 23 липня 2023
Рятувальники показали порятунок ікон з понівеченого собору.
У ДСНС показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу – фото
Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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