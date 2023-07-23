У ДСНС показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу – фото

Рятувальники показали порятунок ікон з понівеченого собору.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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