В ГСЧС показали последствия ночной атаки россиян на Одессу – фото

Спасатели показали спасение икон из изуродованного собора.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ночью на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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