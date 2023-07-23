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  1. В Украине

В Белой Церкви на Киевщине произошла драка из-за российской музыки

09:47, 23 июля 2023
Четыре человека обратились за медицинской помощью.
В Белой Церкви на Киевщине произошла драка из-за российской музыки
Источник фото: t.me/policekyivregion
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В пятницу 21 июля, почти в полночь, в Белой Церкви на Киевщине возникла ссора из-за того, что водитель автомобиля «Mersedes» громко слушал музыку российских исполнителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

«Впоследствии между жителями близлежащих домов и нарушителями завязалась драка, в результате четыре человека обратились за медицинской помощью. У одной из женщин травмирована рука», – рассказали правоохранители.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали расследование по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести [ч.1 ст.122 УКУ].

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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