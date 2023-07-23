Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск: что известно

Пострадала портовая инфраструктура, жилые дома, памятки архитектуры — в том числе и церковь.

Источник фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена, однако известно о разрушения.

«Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата). Пострадали 2 памятки архитектуры.

По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта», - говорится в сообщении.

По сообщению ОК «Юг», по состоянию на 5:25 известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Источник фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

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