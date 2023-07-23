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  1. В Україні

Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ: що відомо

08:21, 23 липня 2023
Постраждала портова інфраструктура, житлові будинки, пам’ятки архітектури — в тому числі й церква.
Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ: що відомо
Джерело фото: facebook.com/OperationalCommandSouth
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Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено, однак відомо про руйнування.

«Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту», - сказано у повідомленні.

За повідомленням ОК «Південь», станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

Джерело фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

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