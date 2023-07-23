В Білій Церкві на Київщині сталася бійка через російську музику

Четверо людей звернулись за медичною допомогою.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

У п'ятницю 21 липня, майже опівночі, в Білій Церкві на Київщині виникла сварка через те, що водій автомобіля «Mersedes» гучно слухав музику російських виконавців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

«Згодом між мешканцями прилеглих будинків та порушниками зав'язалася бійка, в результаті четверо людей звернулись за медичною допомогою. У однієї з жінок травмована рука», - розповіли правоохоронці.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості [ч.1 ст.122 ККУ].

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

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