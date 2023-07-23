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  1. В Україні

НАЗК перевірить керівників військкоматів України – Новіков

10:40, 23 липня 2023
НАЗК перевірить керівників військкоматів, а також їхніх найближчих родичів.
НАЗК перевірить керівників військкоматів України – Новіков
Джерело фото: пресслужба форуму Україна 30
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Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить сотні керівників військкоматів України.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков.

За його словами, НАЗК звернулося до Міноборони по списки військкомів і перевірить кожного. Він уточнив, що перевірятимуть не тільки сотні керівників військкоматів, а й також «водіїв, кухарок, коханців і коханок».

У НАЗК сподіваються впоратися із військовими комісаріатами за три місяці.

Новіков додав, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є не просто корупційним порушенням, а «державна зрада з точки зору етики».

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру.

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