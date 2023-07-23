НАЗК перевірить керівників військкоматів України – Новіков

Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить сотні керівників військкоматів України.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков.
За його словами, НАЗК звернулося до Міноборони по списки військкомів і перевірить кожного. Він уточнив, що перевірятимуть не тільки сотні керівників військкоматів, а й також «водіїв, кухарок, коханців і коханок».
У НАЗК сподіваються впоратися із військовими комісаріатами за три місяці.
Новіков додав, що зловживання військовослужбовцем Центру комплектування є не просто корупційним порушенням, а «державна зрада з точки зору етики».
Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру.
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