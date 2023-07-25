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МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

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  1. В Украине

В Украине одобрили новую стратегию развития финсектора: учтены все риски

15:48, 25 июля 2023
Совет по финансовой стабильности одобрил новую Стратегию развития финсектора страны, которая состоит из 5 разделов.
В Украине одобрили новую стратегию развития финсектора: учтены все риски
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Совет по финансовой стабильности 19 июля 2023 года одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины. Разработка документа предусмотрена Меморандумом о с Международным валютным фондом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Стратегия будет представлена и обнародована в конце августа 2023 года.

По данным пресс-службы, Стратегия состоит из 5 разделов, которые содержат информацию о текущем состоянии финансового сектора, его видение и миссию, 5 стратегических целей и меры по их реализации, ожидаемые результаты и международные обязательства Украины в сфере финансовых услуг.

Предусмотренные Стратегией меры условно разделены на: краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; среднесрочные меры, которые станут основой будущего восстановления и роста экономики.

Стратегическими целями обновленной Стратегии определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, отмечается, что темпы роста глобальной торговли будут оставаться низкими. Экономика Украины постепенно восстанавливается, однако остается уязвимой к рискам безопасности, потребительская инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. Государственные финансы в хорошем состоянии прежде всего благодаря международной поддержке. Валютный рынок находится в достаточно устойчивом и равновесном состоянии, комфортный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.

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Нацбанк
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