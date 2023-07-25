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МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

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  1. В Україні

В Україні схвалила нову стратегію розвитку фінсектору: враховані всі ризики

15:48, 25 липня 2023
Рада з фінансової стабільності схвалила нову Стратегію розвитку фінсектору країни, яка складається з 5 розділів.
В Україні схвалила нову стратегію розвитку фінсектору: враховані всі ризики
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Рада з фінансової стабільності 19 липня 2023 року схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України. Розроблення документа передбачено Меморандумом про з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Стратегію буде презентовано та оприлюднено наприкінці серпня 2023 року.

За даними пресслужби, Стратегія складається з 5 розділів, які містять інформацію про поточний стан фінансового сектору, його візію та місію, 5 стратегічних цілей та заходи з їх реалізації, очікувані результати та міжнародні зобов’язання України у сфері фінансових послуг.

Передбачені Стратегією заходи умовно поділено на: короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності, недопущення погіршення ситуації у фінансовому секторі та економіці загалом; середньострокові заходи, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки.

Стратегічними цілями оновленої стратегії визначено: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, орієнтацію фінансової системи на відновлення країни, сучасні фінансові послуги, інституційну спроможність регуляторів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, зазначається, що темпи зростання глобальної торгівлі залишатимуться низькими. Економіка України поступово відновлюється, однак залишається вразливою до безпекових ризиків, споживча інфляція знижується швидше, ніж очікувалося. Державні фінанси в хорошому стані передусім завдяки міжнародній підтримці. Валютний ринок перебуває в досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень.

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