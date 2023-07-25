Можно предусмотреть содержание преступников в западных областях Украины, чтобы побороть отказы в экстрадиции, - руководитель САП

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов, а в отношении войны можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях, отметил руководитель САП Александр Клименко.

Источник фото: Назарий Мазилюк/УП

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для преступников, которых Украина требует издать у иностранных государств, могут предусмотреть наилучшие условия заключения. Так, поскольку в Украине нет гарантий безопасности для заключенных и не соблюдают международные стандарты, поэтому иностранные страны отказываются экстрадировать в Украину преступников или же просят наше государство размещать экстрадированных в западных областях. Следовательно, нужно установить для них улучшенные условия.

Такую логику предлагают применить народные депутаты Денис Маслов, Николай Стефанчук и другие в предложенном законопроекте 9451 (об обеспечении соблюдения прав и свобод осужденных граждан Украины, переданных в Украину для отбывания наказания, а также в отношении которых компетентным органом иностранного государства было принято решение об их выдаче в Украину (экстрадицию) для привлечения к ответственности).

Как отмечают авторы, в последнее время компетентными органами других государств принят ряд решений об отказе в удовлетворении запросов о выдаче лиц в Украину ввиду несоблюдения в пенитенциарных учреждениях Украины статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод по запрету пыток, а также невозможность обеспечения безопасности во время пребывания лиц в пенитенциарных учреждениях во время войны.

«При этом отдельными государствами запрашиваются дополнительные гарантии размещения выданных лиц в западных регионах Украины, а предоставление Украиной таких гарантий, как правило, оценивается положительно и способствует решению вопроса экстрадиции», - пишут авторы в пояснительной записке.

Следовательно, как рассуждают авторы, во избежание случаев отказа компетентными органами иностранных государств в экстрадиции в Украину подозреваемых и обвиняемых целесообразно предоставить Министерству юстиции Украины полномочия утверждать перечни учреждений предварительного заключения, исправительных или воспитательных колоний, в которых будут содержаться экстрадированные.

В свою очередь руководитель САП Александр Клименко в интервью «ЗН» отметил, что есть две причины отказов в экстрадиции.

«Во-первых, ненадлежащие условия содержания заключенных в Украине. Европейские суды ссылаются на то, что это нарушение Европейской конвенции по правам человека. Во-вторых, с началом войны добавилось, что государство не может гарантировать безопасность на своей территории. Никто не застрахован от того, что в какой-то момент куда-нибудь может прилететь ракета.

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов. Что касается войны, то можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях Украины. У нас есть Закарпатская область, где не было обстрелов», – отметил Клименко.

«Мы на любых площадках всегда говорим об этом с представителями других стран. Наши самые большие проблемы – экстрадиция и возврат активов. Возврат активов возможен после того, как у нас есть окончательное решение суда. А экстрадиция преступников для нас – гарантия неотвратимости наказания. Иначе ты можешь совершить коррупционно тяжкое преступление в Украине, уехать, и тебя никогда не экстрадируют. Здесь нужна жесткая позиция государства, и у нас для этого есть железный аргумент: одно из условий вступления в ЕС и НАТО — эффективная борьба с коррупцией. Без реально действенного механизма экстрадиции мы занимаемся имитацией», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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