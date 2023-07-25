Оплата за проезд в одно касание: в наземном транспорте Киева внедрили функцию «Экспресс-проезд»

25 июля КГГА внедрила функцию «Экспресс-проезд» от Apple Pay для оплаты проезда в наземном общественном транспорте столицы, – сообщает пресс-служба КГГА.
Отныне пользователи смогут осуществить оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору. Владельцы совместимых iPhone или Apple Watch (iPhone 8 или более новая версия, Watch Series 4 или более новая версия) также смогут включить режим «Экспресс-проезд», что позволит пассажирам наземного общественного транспорта оплачивать проезд без необходимости разблокировать устройство или выводить из режима сна.
Чтобы подключить эту функцию и включить режим «Экспресс-проезд» нужно сделать следующее:
- открыть программу «Кошелек» на iPhone и выбрать карту
- нажать кнопку «Больше», а затем – «Данные карты».
- нажать «Параметры экспресс-проезда».
- выбрать желаемую кредитную или дебетовую карту.
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