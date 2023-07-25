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Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

Можно предусмотреть содержание преступников в западных областях Украины, чтобы побороть отказы в экстрадиции, - руководитель САП

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов, а в отношении войны можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях, отметил руководитель САП Александр Клименко.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Судья Верховного Суда Сергей Хопта уволился в отставку

В 2023 году уволились уже 17 судей Верховного Суда.

Судья Верховного Суда Валерий Суховой уволился в от ставку

Валерий Суховой ранее был членом Высшего совета правосудия и Совета судей Украины.

  1. В Украине

Оплата за проезд в одно касание: в наземном транспорте Киева внедрили функцию «Экспресс-проезд»

13:23, 25 июля 2023
КГГА ввела режим «Экспресс-проезд» для оплаты через Apple Pay в наземном общественном транспорте Киева.
Оплата за проезд в одно касание: в наземном транспорте Киева внедрили функцию «Экспресс-проезд»
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25 июля КГГА внедрила функцию «Экспресс-проезд» от Apple Pay для оплаты проезда в наземном общественном транспорте столицы, – сообщает пресс-служба КГГА.

Отныне пользователи смогут осуществить оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору. Владельцы совместимых iPhone или Apple Watch (iPhone 8 или более новая версия, Watch Series 4 или более новая версия) также смогут включить режим «Экспресс-проезд», что позволит пассажирам наземного общественного транспорта оплачивать проезд без необходимости разблокировать устройство или выводить из режима сна.

Чтобы подключить эту функцию и включить режим «Экспресс-проезд» нужно сделать следующее:

  • открыть программу «Кошелек» на iPhone и выбрать карту
  • нажать кнопку «Больше», а затем – «Данные карты».
  • нажать «Параметры экспресс-проезда».
  • выбрать желаемую кредитную или дебетовую карту.

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