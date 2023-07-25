Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

Источник фото: rada.gov.ua

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что будет инициирован вопрос о приостановлении членства заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа Юрия Аристова во фракции.

«По ситуации с Аристовым.

- инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции.

- запрашиваю все командировочные документы и проверяем всю информацию.

- в случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата», - отметил Арахамия.

Вопросы инициируют из-за сообщений в СМИ относительно якобы пребывания народного депутата в гостинице в теплых странах.

Вместе с тем, в январе 2023 года правительством принято постановление №69 об ограничении выезда за границу должностным лицам и госслужащим. Соответствующие изменения внесены в Правил пересечения границы, по которым выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Автор: Наталя Мамченко

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