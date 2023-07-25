Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

Можно предусмотреть содержание преступников в западных областях Украины, чтобы побороть отказы в экстрадиции, - руководитель САП

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов, а в отношении войны можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях, отметил руководитель САП Александр Клименко.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Судья Верховного Суда Сергей Хопта уволился в отставку

В 2023 году уволились уже 17 судей Верховного Суда.

Судья Верховного Суда Валерий Суховой уволился в от ставку

Валерий Суховой ранее был членом Высшего совета правосудия и Совета судей Украины.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

13:25, 25 июля 2023
Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.
Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить
Источник фото: rada.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что будет инициирован вопрос о приостановлении членства заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа Юрия Аристова во фракции.

«По ситуации с Аристовым.

- инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции.

- запрашиваю все командировочные документы и проверяем всю информацию.

- в случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата», - отметил Арахамия.

Вопросы инициируют из-за сообщений в СМИ относительно якобы пребывания народного депутата в гостинице в теплых странах.

Вместе с тем, в январе 2023 года правительством принято постановление №69 об ограничении выезда за границу должностным лицам и госслужащим. Соответствующие изменения внесены в Правил пересечения границы, по которым выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва