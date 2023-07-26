В Одессе пройдут массовые отключения света: график

В ДТЭК Одесские электросети обнародовали график отключений света на 26 июля.

Источник фото: ДТЭК

В среду, 26 июля, в течение дня в части Одессы из-за проведения аварийно-восстановительных работ будут выключать электроэнергию в ряде улиц, – сообщает ДТЭК Одесские электросети.

График отключения света:

Южный РЭС работы с 09:00 до 17:00:

ул. Академика Королева 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;

просп. Небесной сотни 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Северный РЭС работы с 08:00 до 19:00:

ул. Академика Панкратовой;

ул. Владимира Хавкина;

ул. Круговая;

ул. Хуторская;

ул. Геологическая;

ул. Степная.

Центральный РЭС работы с 09:00 до 17:00:

ул. Бунина;

ул. Большая Арнаутская;

ул. Канатно;

ул. Ришельевская;

ул. Юрия Олеши.

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