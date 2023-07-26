В Одессе пройдут массовые отключения света: график

В среду, 26 июля, в течение дня в части Одессы из-за проведения аварийно-восстановительных работ будут выключать электроэнергию в ряде улиц, – сообщает ДТЭК Одесские электросети.
График отключения света:
Южный РЭС работы с 09:00 до 17:00:
- ул. Академика Королева 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2;
- просп. Небесной сотни 13, 15, 17, 19, 21, 23.
Северный РЭС работы с 08:00 до 19:00:
- ул. Академика Панкратовой;
- ул. Владимира Хавкина;
- ул. Круговая;
- ул. Хуторская;
- ул. Геологическая;
- ул. Степная.
Центральный РЭС работы с 09:00 до 17:00:
- ул. Бунина;
- ул. Большая Арнаутская;
- ул. Канатно;
- ул. Ришельевская;
- ул. Юрия Олеши.
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