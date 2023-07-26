Стало известно, как может выглядеть операция россиян под чужим флагом в Черном море

Вражеская операция может быть атакой иностранного судна, в чем обвинит Украину или атакой с палубы самого судна, которое якобы будет идти под иностранным флагом.

Фото: slovoidilo.ua

Российская операция под чужим флагом в Черном море может быть атакой иностранного судна, в чем обвинит Украину или атакой с палубы самого судна, которое якобы будет идти под иностранным флагом. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Скорее всего, речь идет о том, что ими может запущенное любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть перевести вину на Украину – это классическая практика оккупантов», - отметила она.

По словам Гуменюк, именно так российские войска поступают и на временно оккупированных территориях и сейчас фактически во временно оккупированной части Черного моря.

«Там, где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она довольно резвая. Там же курсируют суда, в том числе и иностранные. Которые завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически находятся на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень давняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеется», - добавила спикер.

Как пояснила Гуменюк, вот там как раз рф может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов - подводных или надводных, или даже вооруженной ракетной атаки.

«Спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину», - констатировала она.

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