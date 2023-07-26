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Бывшему депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене — ГБР

11:07, 26 июля 2023
Отмечено, что депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
Бывшему депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене — ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной политической партии «ОПЗЖ» Вадиму Рабиновичу. Об этом сообщает ГБР.

Как отмечает Бюро, депутат распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

«Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении взрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.

Бывшему народному депутату Украины доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.

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